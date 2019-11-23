Абду Траоре
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Мали
Дата рождения
17 янв. 1988 (33) года
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
Метц
1 : 1
Реймс
47'
47'
47'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
47'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур