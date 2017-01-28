Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Квинси Промес
Килиан Мбаппе
Мануэль Нойер
Джером Боатенг
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Япония
Германия
Мальта
Нидерланды
Косово
США
Ирландия
Сербия
Португалия
Ливерпуль
Реал
Тоттенхэм
Фиорентина
Манчестер Сити
Шальке-04
Эйбар
Генк
Барселона
Краснодар
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Йоан Гуффран
№94
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
25 мая 1986 (34) года
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
18:00
Оксфорд
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Оксфорд
3
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
18.01.2017
18 янв. 2017
ср
22:45
Ньюкасл Юнайтед
3 : 1
Бирмингем Сити
34'
34'
34'
18.01.2017
18 янв. 2017
ср
22:45
34'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ньюкасл Юнайтед
3
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
минуты: 10' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
1
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 10' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала