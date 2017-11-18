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Евро-2020
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Олимпиада
Олег Власов
№84
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 дек. 1984 (36) лет
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
Сочи
3 : 2
Луч
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 63'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Сочи
3
Луч
2
минуты: 1' - 63' / Россия. ФНЛ, 24 тур
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
15:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Сочи
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 87'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Сочи
1
минуты: 1' - 87' / Россия. ФНЛ, 23 тур
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
14:00
Ротор
0 : 0
Сочи
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
14:00
минуты: 1' - 87'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Ротор
0
Сочи
0
минуты: 1' - 87' / Россия. ФНЛ, 22 тур
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
Сочи
3 : 3
Зенит-2
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
3
Зенит-2
3
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 20 тур
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
16:00
Балтика
3 : 2
Сочи
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
3
Сочи
2
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 19 тур
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
Сочи
2 : 0
Тюмень
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сочи
2
Тюмень
0
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 14 тур
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
19:00
Сочи
1 : 2
Авангард
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сочи
1
Авангард
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
02.09.2017
02 сент. 2017
сб
13:00
Сочи
2 : 2
Волгарь
75'
75'
75'
02.09.2017
02 сент. 2017
сб
13:00
75'
минуты: 55' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сочи
2
Волгарь
2
минуты: 55' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
Крылья Советов
2 : 0
Сочи
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Крылья Советов
2
Сочи
0
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 8 тур
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 2
Сочи
36'
36'
36'
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
11:00
36'
минуты: 1' - 74'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
1
Сочи
2
минуты: 1' - 74' / Россия. ФНЛ, 6 тур
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
Сочи
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 59'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сочи
2
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 1' - 59' / Россия. ФНЛ, 5 тур
26.07.2017
26 июля 2017
ср
17:00
Сочи
0 : 3
Ротор
26.07.2017
26 июля 2017
ср
17:00
минуты: 1' - 81'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
0
Ротор
3
минуты: 1' - 81' / Россия. ФНЛ, 4 тур