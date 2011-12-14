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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Гомес (Гомес Гарсия Рубен Марсело)
№27
Полузащитник
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Команда
Таврия
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
26 янв. 1984 (37) лет
Рост
174
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
14.12.2011
14 дек. 2011
ср
23:05
Стяуа
3 : 1
АЕК
14.12.2011
14 дек. 2011
ср
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стяуа
3
АЕК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.12.2011
01 дек. 2011
чт
21:00
АЕК
2 : 1
Маккаби
01.12.2011
01 дек. 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АЕК
2
Маккаби
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
23:05
Шальке-04
0 : 0
АЕК
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Шальке-04
0
АЕК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
20:00
АЕК
0 : 5
Шальке-04
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АЕК
0
Шальке-04
5
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
АЕК
1 : 1
Стяуа
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
АЕК
1
Стяуа
1
был в запасе
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
22:05
Маккаби
1 : 0
АЕК
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 65'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Маккаби
1
АЕК
0
минуты: 1' - 65' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур