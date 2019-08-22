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Материалы
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Материалы
Новости
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
Никита Каменюка
№6
Полузащитник
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Команда
Заря
Гражданство
Украина
Дата рождения
3 июня 1985 (35) лет
Рост
172
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
22:00
Эспаньол
3 : 1
Заря
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Эспаньол
3
Заря
1
был в запасе
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Заря
1 : 0
ЦСКА
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Заря
1
ЦСКА
0
был в запасе
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
19:00
Заря
1 : 0
Будучность
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Заря
1
Будучность
0
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:45
Будучность
1 : 3
Заря
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Будучность
1
Заря
3
был в запасе