Сергей Симинин
№3
Защитник
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Команда
Ворскла
Гражданство
Украина
Дата рождения
9 окт. 1987 (33) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.07.2016 28 июля 2016 чт 20:00
Локомотива
0 : 0
Ворскла
28.07.2016 28 июля 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 72'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Локомотива
0
Ворскла
0
минуты: 1' - 72' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд