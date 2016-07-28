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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сергей Симинин
№3
Защитник
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Команда
Ворскла
Гражданство
Украина
Дата рождения
9 окт. 1987 (33) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2016/2017
28.07.2016
28 июля 2016
чт
20:00
Локомотива
0 : 0
Ворскла
28.07.2016
28 июля 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 72'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Локомотива
0
Ворскла
0
минуты: 1' - 72' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд