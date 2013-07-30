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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Игорь Шуховцев
№99
Вратарь
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
13 июля 1971 (49) лет
Рост
188
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов
Сезон:
2013/2014
30.07.2013
30 июля 2013
вт
21:00
ПАОК
0 : 2
Металлист
30.07.2013
30 июля 2013
вт
21:00
был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
ПАОК
0
Металлист
2
был в запасе