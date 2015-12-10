Константинос Макридис
№13
Полузащитник
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Кипр
Дата рождения
13 янв. 1982 (39) лет
Рост
169
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
АПОЭЛ
1 : 3
Спарта
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
АПОЭЛ
1
Спарта
3
был в запасе
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
Шальке-04
1 : 0
АПОЭЛ
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
минуты: 54' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Шальке-04
1
АПОЭЛ
0
минуты: 54' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Спарта
2 : 0
АПОЭЛ
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 80'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Спарта
2
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 80' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
АПОЭЛ
0 : 3
Шальке-04
50'
50'
50'
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АПОЭЛ
0
Шальке-04
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур