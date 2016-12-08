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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
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Олимпиада
Мариу Сержиу (Леал Ногуйера Марио Сержио)
№28
Защитник
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Португалия
Дата рождения
28 июля 1981 (39) лет
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2013/2014
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
АПОЭЛ
2 : 0
Олимпиакос
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
АПОЭЛ
2
Олимпиакос
0
был в запасе
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
19:00
Астана
2 : 1
АПОЭЛ
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Астана
2
АПОЭЛ
1
был в запасе
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
АПОЭЛ
2 : 1
Астана
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АПОЭЛ
2
Астана
1
был в запасе