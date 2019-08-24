Иван Маркелов
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 апр. 1988 (32) года
Рост
185
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 14:00
Тамбов
0 : 2
Динамо
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 52'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тамбов
0
Динамо
2
минуты: 1' - 52' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
Тамбов
0 : 2
Краснодар
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Тамбов
0
Краснодар
2
был в запасе
04.08.2019 04 авг. 2019 вс 16:30
Тамбов
0 : 1
Арсенал
04.08.2019 04 авг. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Тамбов
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
27.07.2019 27 июля 2019 сб 16:30
Тамбов
2 : 0
Спартак
27.07.2019 27 июля 2019 сб 16:30
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Тамбов
2
Спартак
0
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
21.07.2019 21 июля 2019 вс 16:30
Локомотив
2 : 1
Тамбов
81'
81'
81'
21.07.2019 21 июля 2019 вс 16:30
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Локомотив
2
Тамбов
1
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
14.07.2019 14 июля 2019 вс 19:00
Зенит
2 : 1
Тамбов
14.07.2019 14 июля 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 74'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Зенит
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 74' / Россия. Премьер-лига, 1 тур