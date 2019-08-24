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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Иван Маркелов
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 апр. 1988 (32) года
Рост
185
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
14:00
Тамбов
0 : 2
Динамо
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 52'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тамбов
0
Динамо
2
минуты: 1' - 52' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Тамбов
0 : 2
Краснодар
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Тамбов
0
Краснодар
2
был в запасе
04.08.2019
04 авг. 2019
вс
16:30
Тамбов
0 : 1
Арсенал
04.08.2019
04 авг. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Тамбов
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
27.07.2019
27 июля 2019
сб
16:30
Тамбов
2 : 0
Спартак
27.07.2019
27 июля 2019
сб
16:30
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Тамбов
2
Спартак
0
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
21.07.2019
21 июля 2019
вс
16:30
Локомотив
2 : 1
Тамбов
81'
81'
81'
21.07.2019
21 июля 2019
вс
16:30
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Локомотив
2
Тамбов
1
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
14.07.2019
14 июля 2019
вс
19:00
Зенит
2 : 1
Тамбов
14.07.2019
14 июля 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 74'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Зенит
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 74' / Россия. Премьер-лига, 1 тур