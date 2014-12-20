Мартин Ланиг
№13
Полузащитник
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Германия
Дата рождения
11 июля 1984 (36) лет
Рост
190
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 17:30
Байер
1 : 1
Айнтрахт
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
1
Айнтрахт
1
был в запасе
12.12.2014 12 дек. 2014 пт 22:30
Хоффенхайм
3 : 2
Айнтрахт
12.12.2014 12 дек. 2014 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Хоффенхайм
3
Айнтрахт
2
был в запасе
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 19:30
Айнтрахт
2 : 0
Боруссия
85'
85'
85'
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 19:30
минуты: 63' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
2
Боруссия
0
минуты: 63' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 17:30
Боруссия
1 : 3
Айнтрахт
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия
1
Айнтрахт
3
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:30
Айнтрахт
4 : 5
Штутгарт
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:30
минуты: 79' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
4
Штутгарт
5
минуты: 79' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 18:30
Падерборн
3 : 1
Айнтрахт
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Падерборн
3
Айнтрахт
1
был в запасе
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 19:30
Айнтрахт
3 : 2
Кельн
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
3
Кельн
2
был в запасе
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 18:30
Гамбург
1 : 2
Айнтрахт
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1
Айнтрахт
2
был в запасе
23.09.2014 23 сент. 2014 вт 21:00
Айнтрахт
2 : 2
Майнц
23.09.2014 23 сент. 2014 вт 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Айнтрахт
2
Майнц
2
был в запасе
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:30
Айнтрахт
1 : 0
Фрайбург
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт
1
Фрайбург
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур