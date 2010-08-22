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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Ян Шимак
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
13 окт. 1978 (42) года
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
16:30
Майнц
2 : 0
Штутгарт
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
16:30
минуты: 89' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Майнц
2
Штутгарт
0
минуты: 89' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур