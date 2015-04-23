Бетао (Эберт Вилиан Бетао Амансио)
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
11 нояб. 1983 (37) лет
Рост
181
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.04.2015 23 апр. 2015 чт 22:05
Фиорентина
2 : 0
Динамо
23.04.2015 23 апр. 2015 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Фиорентина
2
Динамо
0
был в запасе