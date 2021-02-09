Андрей Ярмоленко
№9
Нападающий
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Украина
Дата рождения
23 окт. 1989 (31) год
Рост
185
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.02.2021 09 февр. 2021 вт 22:30
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вест Хэм
09.02.2021 09 февр. 2021 вт 22:30
минуты: 1' - 54'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
1
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 54' / Англия. Кубок, 1/8 финала
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:00
Вест Хэм
4 : 0
Донкастер Роверс
32'
32'
32'
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:00
32'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Вест Хэм
4
Донкастер Роверс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
11.01.2021 11 янв. 2021 пн 23:00
Стокпорт Каунти
0 : 1
Вест Хэм
11.01.2021 11 янв. 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 67'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Стокпорт Каунти
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 67' / Англия. Кубок, 1/32 финала