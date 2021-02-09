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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Андрей Ярмоленко
№9
Нападающий
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Украина
Дата рождения
23 окт. 1989 (31) год
Рост
185
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
товарищеские матчи. сборные
лига наций. лига а
отбор че-2020
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
22:30
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вест Хэм
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
22:30
минуты: 1' - 54'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
1
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 54' / Англия. Кубок, 1/8 финала
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:00
Вест Хэм
4 : 0
Донкастер Роверс
32'
32'
32'
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:00
32'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Вест Хэм
4
Донкастер Роверс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
11.01.2021
11 янв. 2021
пн
23:00
Стокпорт Каунти
0 : 1
Вест Хэм
11.01.2021
11 янв. 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 67'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Стокпорт Каунти
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 67' / Англия. Кубок, 1/32 финала