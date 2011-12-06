Марсело Морено
№99
Нападающий
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Команда
Гражданство
Боливия
Дата рождения
18 июня 1987 (33) года
Рост
187
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2011 06 дек. 2011 вт 22:45
АПОЭЛ
0 : 2
Шахтер
06.12.2011 06 дек. 2011 вт 22:45
минуты: 84' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
АПОЭЛ
0
Шахтер
2
минуты: 84' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур