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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Олимпиада
Заурбек Плиев
№3
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 сент. 1991 (29) лет
Рост
188
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2010
2009
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
Динамо
-:-
Урал
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
-
Урал
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
Динамо
4 : 0
Уфа
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
4
Уфа
0
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
18.03.2021
18 марта 2021
чт
19:00
Краснодар
2 : 3
Динамо
18.03.2021
18 марта 2021
чт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
2
Динамо
3
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
Динамо
1 : 2
Спартак
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
1
Спартак
2
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:30
Динамо
2 : 0
Тамбов
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
2
Тамбов
0
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
16:30
Ахмат
1 : 2
Динамо
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
16:30
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
1
Динамо
2
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
Сочи
2 : 0
Динамо
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Сочи
2
Динамо
0
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
19:00
Зенит
3 : 1
Динамо
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
3
Динамо
1
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
16:30
Динамо
1 : 0
Арсенал
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1
Арсенал
0
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
Ростов
4 : 1
Динамо
69'
69'
69'
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 28' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
4
Динамо
1
минуты: 28' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
Спартак
1 : 1
Динамо
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
1
Динамо
1
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
Динамо
5 : 1
Локомотив
24'
24'
24'
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Динамо
5
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:00
Тамбов
1 : 2
Динамо
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Тамбов
1
Динамо
2
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
Динамо
3 : 1
Сочи
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Динамо
3
Сочи
1
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
20:00
Динамо
2 : 0
Краснодар
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
20:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
2
Краснодар
0
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
28.09.2020
28 сент. 2020
пн
19:00
Химки
1 : 0
Динамо
28.09.2020
28 сент. 2020
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Химки
1
Динамо
0
был в запасе
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
19:00
Динамо
1 : 0
Ахмат
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1
Ахмат
0
был в запасе
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:30
Динамо
0 : 1
Рубин
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
0
Рубин
1
был в запасе
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
14:00
Уфа
1 : 1
Динамо
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Уфа
1
Динамо
1
был в запасе
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
20:45
Динамо
1 : 0
Зенит
86'
86'
86'
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
20:45
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
1
Зенит
0
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
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