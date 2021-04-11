Заурбек Плиев
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 сент. 1991 (29) лет
Рост
188
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
Динамо
-:-
Урал
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
-
Урал
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
Динамо
4 : 0
Уфа
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
4
Уфа
0
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
18.03.2021 18 марта 2021 чт 19:00
Краснодар
2 : 3
Динамо
18.03.2021 18 марта 2021 чт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
2
Динамо
3
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
Динамо
1 : 2
Спартак
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
1
Спартак
2
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:30
Динамо
2 : 0
Тамбов
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
2
Тамбов
0
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:30
Ахмат
1 : 2
Динамо
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:30
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
1
Динамо
2
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
Сочи
2 : 0
Динамо
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Сочи
2
Динамо
0
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
Зенит
3 : 1
Динамо
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
3
Динамо
1
был в запасе
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 16:30
Динамо
1 : 0
Арсенал
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1
Арсенал
0
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Ростов
4 : 1
Динамо
69'
69'
69'
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
минуты: 28' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
4
Динамо
1
минуты: 28' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
Спартак
1 : 1
Динамо
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
1
Динамо
1
был в запасе
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
Динамо
5 : 1
Локомотив
24'
24'
24'
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Динамо
5
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 19:00
Тамбов
1 : 2
Динамо
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Тамбов
1
Динамо
2
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:00
Динамо
3 : 1
Сочи
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Динамо
3
Сочи
1
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 20:00
Динамо
2 : 0
Краснодар
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 20:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
2
Краснодар
0
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:00
Химки
1 : 0
Динамо
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Химки
1
Динамо
0
был в запасе
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 19:00
Динамо
1 : 0
Ахмат
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1
Ахмат
0
был в запасе
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
Динамо
0 : 1
Рубин
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
0
Рубин
1
был в запасе
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 14:00
Уфа
1 : 1
Динамо
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Уфа
1
Динамо
1
был в запасе
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 20:45
Динамо
1 : 0
Зенит
86'
86'
86'
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 20:45
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
1
Зенит
0
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур