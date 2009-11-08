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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Флорентин Петре
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
15 янв. 1976 (45) лет
Рост
166
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2009
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
16:45
Зенит
2 : 0
Ахмат
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
16:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
2
Ахмат
0
был в запасе
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
13:00
Крылья Советов
2 : 0
Ахмат
42'
42'
42'
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
13:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Крылья Советов
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
13:00
Ахмат
1 : 3
Ростов
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
13:00
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ахмат
1
Ростов
3
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
15:15
Ахмат
2 : 1
Локомотив
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
15:15
минуты: 55' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
2
Локомотив
1
минуты: 55' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
15:15
Амкар
1 : 0
Ахмат
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
15:15
минуты: 1' - 89'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Амкар
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 89' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
19:40
Ахмат
4 : 0
Томь
49'
49'
49'
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
19:40
49'
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ахмат
4
Томь
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
15:30
Сатурн
3 : 0
Ахмат
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
15:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Сатурн
3
Ахмат
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
20:00
Ахмат
2 : 3
Спартак
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
20:00
минуты: 1' - 37'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
2
Спартак
3
минуты: 1' - 37' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
17:45
Рубин
4 : 0
Ахмат
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Рубин
4
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
13:00
Динамо
0 : 1
Ахмат
59'
89'
59'
89'
59'
89'
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
13:00
59'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
01.08.2009
01 авг. 2009
сб
19:30
Ахмат
1 : 2
Москва
01.08.2009
01 авг. 2009
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
1
Москва
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
26.07.2009
26 июля 2009
вс
20:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Ахмат
26.07.2009
26 июля 2009
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
19.07.2009
19 июля 2009
вс
19:30
Ахмат
3 : 2
Зенит
19.07.2009
19 июля 2009
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
3
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
11.07.2009
11 июля 2009
сб
17:45
Ахмат
1 : 1
ЦСКА
81'
81'
81'
11.07.2009
11 июля 2009
сб
17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
13.06.2009
13 июня 2009
сб
19:00
Ахмат
3 : 2
Крылья Советов
13.06.2009
13 июня 2009
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
3
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
30.05.2009
30 мая 2009
сб
13:00
Ростов
1 : 1
Ахмат
30.05.2009
30 мая 2009
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
23.05.2009
23 мая 2009
сб
18:00
Ахмат
2 : 0
Химки
23.05.2009
23 мая 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
2
Химки
0
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
16.05.2009
16 мая 2009
сб
13:15
Локомотив
4 : 0
Ахмат
16.05.2009
16 мая 2009
сб
13:15
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
4
Ахмат
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
10.05.2009
10 мая 2009
вс
13:00
Ахмат
2 : 2
Амкар
10.05.2009
10 мая 2009
вс
13:00
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
2
Амкар
2
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Ахмат
1 : 0
Спартак-Нальчик
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 88'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 88' / Россия. Премьер-лига, 1 тур