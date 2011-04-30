Сергей Яшин
№18
Полузащитник
Подписаться
Команда
Домодедово
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 янв. 1981 (40) лет
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 15:15
Ахмат
1 : 0
Волга
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Ахмат
1
Волга
0
был в запасе
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 13:30
Локомотив
1 : 0
Волга
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Локомотив
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 13:00
Ростов
1 : 3
Волга
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 13:00
минуты: 1' - 63'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Ростов
1
Волга
3
минуты: 1' - 63' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 15:15
Волга
3 : 0
Динамо
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 15:15
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Волга
3
Динамо
0
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
21.03.2011 21 марта 2011 пн 20:45
Спартак
1 : 0
Волга
21.03.2011 21 марта 2011 пн 20:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Спартак
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
14.03.2011 14 марта 2011 пн 18:45
Волга
2 : 0
Томь
14.03.2011 14 марта 2011 пн 18:45
минуты: 1' - 60'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Волга
2
Томь
0
минуты: 1' - 60' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур