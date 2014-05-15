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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Милан Вьештица
№16
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
15 нояб. 1979 (41) год
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
15.05.2014
15 мая 2014
чт
18:00
Арсенал
0 : 1
Сочи
15.05.2014
15 мая 2014
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Арсенал
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
05.05.2014
05 мая 2014
пн
18:00
Ротор
3 : 1
Сочи
05.05.2014
05 мая 2014
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Ротор
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
10:00
Луч
0 : 1
Сочи
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Луч
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
15:00
Сочи
2 : 0
Балтика
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Сочи
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
23.03.2014
23 марта 2014
вс
9:00
Уфа
3 : 0
Сочи
27'
27'
27'
23.03.2014
23 марта 2014
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Уфа
3
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:00
Сочи
1 : 2
Химик
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сочи
1
Химик
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур