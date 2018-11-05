Александр Харитонов
№83
Полузащитник
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 апр. 1983 (38) лет
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.11.2018 05 нояб. 2018 пн 19:00
Анжи
2 : 1
Енисей
05.11.2018 05 нояб. 2018 пн 19:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Анжи
2
Енисей
1
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 14:00
Енисей
0 : 3
Локомотив
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Енисей
0
Локомотив
3
был в запасе
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:30
Ростов
4 : 0
Енисей
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
4
Енисей
0
был в запасе
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 16:30
Енисей
1 : 1
ЦСКА
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Енисей
1
ЦСКА
1
был в запасе
05.08.2018 05 авг. 2018 вс 21:30
Ахмат
1 : 0
Енисей
05.08.2018 05 авг. 2018 вс 21:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ахмат
1
Енисей
0
был в запасе
29.07.2018 29 июля 2018 вс 14:00
Енисей
0 : 2
Зенит
29.07.2018 29 июля 2018 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Енисей
0
Зенит
2
был в запасе