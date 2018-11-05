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Евро-2020
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Олимпиада
Александр Харитонов
№83
Полузащитник
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 апр. 1983 (38) лет
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2012/2013
2011/2012
2010
2009
05.11.2018
05 нояб. 2018
пн
19:00
Анжи
2 : 1
Енисей
05.11.2018
05 нояб. 2018
пн
19:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Анжи
2
Енисей
1
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:00
Енисей
0 : 3
Локомотив
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Енисей
0
Локомотив
3
был в запасе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
Ростов
4 : 0
Енисей
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
4
Енисей
0
был в запасе
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
16:30
Енисей
1 : 1
ЦСКА
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Енисей
1
ЦСКА
1
был в запасе
05.08.2018
05 авг. 2018
вс
21:30
Ахмат
1 : 0
Енисей
05.08.2018
05 авг. 2018
вс
21:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ахмат
1
Енисей
0
был в запасе
29.07.2018
29 июля 2018
вс
14:00
Енисей
0 : 2
Зенит
29.07.2018
29 июля 2018
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Енисей
0
Зенит
2
был в запасе