Мариус Никулае
№30
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Румыния
Дата рождения
16 мая 1981 (39) лет
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
Панатинаикос
3 : 0
Динамо
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Панатинаикос
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 23:05
Динамо
2 : 1
Штурм
41', 57'
41', 57'
41', 57'
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 23:05
41', 57'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Динамо
2
Штурм
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур