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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мариус Никулае
№30
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Румыния
Дата рождения
16 мая 1981 (39) лет
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
Панатинаикос
3 : 0
Динамо
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Панатинаикос
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2009
03 дек. 2009
чт
23:05
Динамо
2 : 1
Штурм
41', 57'
41', 57'
41', 57'
03.12.2009
03 дек. 2009
чт
23:05
41', 57'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Динамо
2
Штурм
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур