Кристиан Сэпунару
№22
Защитник
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Команда
Астра
Гражданство
Румыния
Дата рождения
5 апр. 1984 (37) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.06.2019 10 июня 2019 пн 21:45
Мальта
0 : 4
Румыния
10.06.2019 10 июня 2019 пн 21:45
минуты: 35' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Мальта
0
Румыния
4
минуты: 35' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
07.06.2019 07 июня 2019 пт 21:45
Норвегия
2 : 2
Румыния
07.06.2019 07 июня 2019 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Норвегия
2
Румыния
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
26.03.2019 26 марта 2019 вт 22:45
Румыния
4 : 1
Фарерские острова
26.03.2019 26 марта 2019 вт 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Румыния
4
Фарерские острова
1
был в запасе