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Материалы
Новости
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
Эдуард Станчу
№33
Вратарь
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Команда
Стяуа
Гражданство
Румыния
Дата рождения
3 марта 1981 (40) лет
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2012/2013
22.02.2018
22 февр. 2018
чт
21:00
Лацио
5 : 1
Стяуа
22.02.2018
22 февр. 2018
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лацио
5
Стяуа
1
был в запасе
15.02.2018
15 февр. 2018
чт
23:05
Стяуа
1 : 0
Лацио
15.02.2018
15 февр. 2018
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Стяуа
1
Лацио
0
был в запасе