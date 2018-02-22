Эдуард Станчу
№33
Вратарь
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Команда
Стяуа
Гражданство
Румыния
Дата рождения
3 марта 1981 (40) лет
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2018 22 февр. 2018 чт 21:00
Лацио
5 : 1
Стяуа
22.02.2018 22 февр. 2018 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лацио
5
Стяуа
1
был в запасе
15.02.2018 15 февр. 2018 чт 23:05
Стяуа
1 : 0
Лацио
15.02.2018 15 февр. 2018 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Стяуа
1
Лацио
0
был в запасе