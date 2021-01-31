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Теннис
Олимпиада
Никола Калинич
№29
Нападающий
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Команда
Верона
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
5 янв. 1988 (33) года
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:45
Рома
-:-
Верона
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
-
Верона
-
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Верона
3 : 1
Наполи
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 56'
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
3
Наполи
1
минуты: 1' - 56' / Италия. Серия А, 19 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:00
Болонья
1 : 0
Верона
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1
Верона
0
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Верона
2 : 1
Кротоне
16'
16'
16'
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
16'
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
2
Кротоне
1
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Торино
1 : 1
Верона
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 56'
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
1
Верона
1
минуты: 1' - 56' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Специя
0 : 1
Верона
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 53'
Италия. Серия А, 15 тур
Специя
0
Верона
1
минуты: 1' - 53' / Италия. Серия А, 15 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
Верона
0 : 2
Сассуоло
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 38'
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
0
Сассуоло
2
минуты: 1' - 38' / Италия. Серия А, 8 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
22:45
Милан
2 : 2
Верона
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
2
Верона
2
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 7 тур
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
22:45
Верона
3 : 1
Беневенто
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
3
Беневенто
1
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 6 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
22:45
Ювентус
1 : 1
Верона
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 55'
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
1
Верона
1
минуты: 1' - 55' / Италия. Серия А, 5 тур
19.10.2020
19 окт. 2020
пн
21:45
Верона
0 : 0
Дженоа
19.10.2020
19 окт. 2020
пн
21:45
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
0
Дженоа
0
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур