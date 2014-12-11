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Евро-2020
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Даниэль Праньич
№32
Полузащитник
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
2 дек. 1981 (39) лет
Рост
172
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
испания. примера
лига чемпионов
германия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2012/2013
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
Панатинаикос
1 : 1
Эшторил
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
минуты: 61' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Панатинаикос
1
Эшторил
1
минуты: 61' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
19:00
Динамо
2 : 1
Панатинаикос
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
19:00
минуты: 86' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Динамо
2
Панатинаикос
1
минуты: 86' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
Панатинаикос
2 : 3
ПСВ
58'
58'
58'
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Панатинаикос
2
ПСВ
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
ПСВ
1 : 1
Панатинаикос
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 60'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПСВ
1
Панатинаикос
1
минуты: 1' - 60' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
Эшторил
2 : 0
Панатинаикос
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 75'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Эшторил
2
Панатинаикос
0
минуты: 1' - 75' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
Панатинаикос
1 : 2
Динамо
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 80'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Панатинаикос
1
Динамо
2
минуты: 1' - 80' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур