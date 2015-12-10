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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Марек Сагановски
№9
Нападающий
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Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
31 окт. 1978 (42) года
Рост
178
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
Наполи
5 : 2
Легия
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Наполи
5
Легия
2
был в запасе
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
Легия
1 : 0
Мидтьюлланд
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Легия
1
Мидтьюлланд
0
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
21:00
Брюгге
1 : 0
Легия
28'
28'
28'
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 59'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Брюгге
1
Легия
0
минуты: 1' - 59' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
Легия
1 : 1
Брюгге
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Легия
1
Брюгге
1
был в запасе
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
Легия
0 : 2
Наполи
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Легия
0
Наполи
2
был в запасе
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
Мидтьюлланд
1 : 0
Легия
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Мидтьюлланд
1
Легия
0
был в запасе