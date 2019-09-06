Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Квинси Промес
Килиан Мбаппе
Джером Боатенг
Мануэль Нойер
Эрлинг Браут Холанд
Гарет Бэйл
Россия
Словакия
Япония
Германия
Мальта
США
Нидерланды
Косово
Армения
Португалия
Франция
Ливерпуль
Тоттенхэм
Реал
Фиорентина
Манчестер Сити
Шальке-04
Эйбар
Барселона
Генк
Айнтрахт
Шахтер
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Михал Пождан
№2
Полузащитник
Подписаться
Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
21 сент. 1987 (33) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2019
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
21:45
Словения
2 : 0
Польша
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Словения
2
Польша
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Польша
4 : 0
Израиль
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Польша
4
Израиль
0
был в запасе
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
Северная Македония
0 : 1
Польша
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Северная Македония
0
Польша
1
был в запасе
24.03.2019
24 марта 2019
вс
22:45
Польша
2 : 0
Латвия
24.03.2019
24 марта 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Польша
2
Латвия
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
Австрия
0 : 1
Польша
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
минуты: 90' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Австрия
0
Польша
1
минуты: 90' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 1 тур