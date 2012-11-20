Робертас Пошкус
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Литва
Дата рождения
5 мая 1979 (41) год
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 14:30
Сибирь
3 : 1
Балтика
12'
12'
12'
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 14:30
12'
минуты: 1' - 64'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Сибирь
3
Балтика
1
минуты: 1' - 64' / Россия. ФНЛ, 22 тур
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 18:00
Химки
0 : 0
Сибирь
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 18:00
минуты: 1' - 74'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Химки
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 74' / Россия. ФНЛ, 21 тур
06.11.2012 06 нояб. 2012 вт 15:00
Сибирь
2 : 0
Сочи
06.11.2012 06 нояб. 2012 вт 15:00
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сибирь
2
Сочи
0
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 20 тур
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 19:00
Ротор
2 : 0
Сибирь
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 19:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Ротор
2
Сибирь
0
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 15:00
Сибирь
1 : 0
Волгарь
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 15:00
минуты: 1' - 76'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сибирь
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 76' / Россия. ФНЛ, 17 тур
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 15:00
Сибирь
0 : 0
Спартак-Нальчик
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Сибирь
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
01.10.2012 01 окт. 2012 пн 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сибирь
01.10.2012 01 окт. 2012 пн 11:00
минуты: 1' - 55'
Россия. ФНЛ, 14 тур
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
2
минуты: 1' - 55' / Россия. ФНЛ, 14 тур
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 15:00
Сибирь
1 : 0
Новокузнецк
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 15:00
минуты: 72' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сибирь
1
Новокузнецк
0
минуты: 72' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
07.08.2012 07 авг. 2012 вт 15:00
Сибирь
2 : 1
Химки
50'
50'
50'
07.08.2012 07 авг. 2012 вт 15:00
50'
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сибирь
2
Химки
1
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 5 тур
31.07.2012 31 июля 2012 вт 18:00
Сочи
3 : 2
Сибирь
31.07.2012 31 июля 2012 вт 18:00
минуты: 58' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
3
Сибирь
2
минуты: 58' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур