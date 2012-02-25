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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Тунджай Шанли
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
16 янв. 1982 (39) лет
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
германия. бундеслига
англия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
18:00
Челси
3 : 0
Болтон
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Челси
3
Болтон
0
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
18:00
Болтон
1 : 2
Уиган Атлетик
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
18:00
минуты: 58' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Болтон
1
Уиган Атлетик
2
минуты: 58' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
18:00
Норвич Сити
2 : 0
Болтон
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
18:00
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Норвич Сити
2
Болтон
0
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:59
Болтон
0 : 0
Арсенал
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:59
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Болтон
0
Арсенал
0
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
20:30
Болтон
3 : 1
Ливерпуль
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
20:30
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Болтон
3
Ливерпуль
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Болтон
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Манчестер Юнайтед
3
Болтон
0
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
04.01.2012
04 янв. 2012
ср
22:59
Эвертон
1 : 2
Болтон
04.01.2012
04 янв. 2012
ср
22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Эвертон
1
Болтон
2
был в запасе
31.12.2011
31 дек. 2011
сб
18:00
Болтон
1 : 1
Вулверхэмптон
31.12.2011
31 дек. 2011
сб
18:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Болтон
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
26.12.2011
26 дек. 2011
пн
18:00
Болтон
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2011
26 дек. 2011
пн
18:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Болтон
0
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
20.12.2011
20 дек. 2011
вт
22:59
Блэкберн
1 : 2
Болтон
20.12.2011
20 дек. 2011
вт
22:59
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Блэкберн
1
Болтон
2
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
18:00
Фулхэм
2 : 0
Болтон
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Фулхэм
2
Болтон
0
был в запасе
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
Болтон
1 : 2
Астон Вилла
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Болтон
1
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
18:00
Тоттенхэм
3 : 0
Болтон
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Тоттенхэм
3
Болтон
0
был в запасе
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
18:00
Болтон
0 : 2
Эвертон
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
18:00
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Болтон
0
Эвертон
2
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
18:00
Вест Бромвич
2 : 1
Болтон
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Вест Бромвич
2
Болтон
1
был в запасе
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
18:00
Болтон
5 : 0
Сток Сити
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
18:00
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Болтон
5
Сток Сити
0
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
17:00
Болтон
0 : 2
Сандерленд
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Болтон
0
Сандерленд
2
был в запасе
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:00
Уиган Атлетик
1 : 3
Болтон
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Уиган Атлетик
1
Болтон
3
был в запасе
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
15:30
Болтон
1 : 5
Челси
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
15:30
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Болтон
1
Челси
5
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:00
Арсенал
3 : 0
Болтон
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Арсенал
3
Болтон
0
был в запасе
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