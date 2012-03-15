Мехмет Аурелио
№15
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
15 дек. 1977 (43) года
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.03.2012 15 марта 2012 чт 23:05
Бешикташ
0 : 3
Атлетико
15.03.2012 15 марта 2012 чт 23:05
минуты: 62' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Бешикташ
0
Атлетико
3
минуты: 62' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала