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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мехмет Аурелио
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
15 дек. 1977 (43) года
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. примера
Сезон:
2011/2012
2010/2011
15.03.2012
15 марта 2012
чт
23:05
Бешикташ
0 : 3
Атлетико
15.03.2012
15 марта 2012
чт
23:05
минуты: 62' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Бешикташ
0
Атлетико
3
минуты: 62' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала