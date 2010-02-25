Эмре Ашык
№21
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
13 дек. 1973 (47) лет
Рост
183
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 21:00
Галатасарай
1 : 2
Атлетико
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Галатасарай
1
Атлетико
2
был в запасе