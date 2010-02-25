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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эмре Ашык
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
13 дек. 1973 (47) лет
Рост
183
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
21:00
Галатасарай
1 : 2
Атлетико
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Галатасарай
1
Атлетико
2
был в запасе