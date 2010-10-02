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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Вацлав Сверкош
№25
Нападающий
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Команда
Баник
Гражданство
Чехия
Дата рождения
1 нояб. 1983 (37) лет
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
20:00
Сошо
3 : 0
Ланс
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Сошо
3
Ланс
0
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
20:00
Марсель
2 : 1
Сошо
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
20:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
2
Сошо
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
20:00
Сошо
4 : 0
Ницца
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Сошо
4
Ницца
0
был в запасе
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
20:00
Ренн
2 : 1
Сошо
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
20:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
2
Сошо
1
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
18:00
Сошо
0 : 0
Лилль
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Сошо
0
Лилль
0
был в запасе