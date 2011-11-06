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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
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Олимпиада
Зденек Грыгера
№26
Защитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
14 мая 1980 (40) лет
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2011/2012
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
19:00
Фулхэм
1 : 3
Тоттенхэм
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Фулхэм
1
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
17:00
Уиган Атлетик
0 : 2
Фулхэм
3'
3'
3'
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Уиган Атлетик
0
Фулхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
15:30
Фулхэм
1 : 3
Эвертон
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
15:30
минуты: 1' - 89'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Фулхэм
1
Эвертон
3
минуты: 1' - 89' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
17:00
Фулхэм
6 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Фулхэм
6
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:00
Вест Бромвич
0 : 0
Фулхэм
61'
61'
61'
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Вест Бромвич
0
Фулхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
17:00
Фулхэм
2 : 2
Манчестер Сити
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Фулхэм
2
Манчестер Сити
2
был в запасе
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
18:00
Фулхэм
1 : 1
Блэкберн
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Фулхэм
1
Блэкберн
1
был в запасе