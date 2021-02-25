Элдин Якупович
№17
Вратарь
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Команда
Лестер Сити
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
2 окт. 1984 (36) лет
Рост
190
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
Лестер Сити
0 : 2
Славия
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лестер Сити
0
Славия
2
был в запасе
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
Славия
0 : 0
Лестер Сити
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Славия
0
Лестер Сити
0
был в запасе