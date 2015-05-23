Мариус Станкявичус
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Литва
Дата рождения
15 июля 1981 (39) лет
Рост
190
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
Ганновер-96
2 : 1
Фрайбург
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Ганновер-96
2
Фрайбург
1
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
10.04.2015 10 апр. 2015 пт 21:30
Ганновер-96
1 : 1
Герта
10.04.2015 10 апр. 2015 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ганновер-96
1
Герта
1
был в запасе
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:30
Айнтрахт
2 : 2
Ганновер-96
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
2
Ганновер-96
2
был в запасе
07.03.2015 07 марта 2015 сб 17:30
Ганновер-96
1 : 3
Бавария
07.03.2015 07 марта 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Ганновер-96
1
Бавария
3
был в запасе
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 17:30
Ганновер-96
1 : 1
Штутгарт
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Ганновер-96
1
Штутгарт
1
был в запасе
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 20:30
Кельн
1 : 1
Ганновер-96
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
1
Ганновер-96
1
был в запасе
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 17:30
Шальке-04
1 : 0
Ганновер-96
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
1
Ганновер-96
0
был в запасе
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 19:30
Фрайбург
2 : 2
Ганновер-96
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
2
Ганновер-96
2
был в запасе
16.12.2014 16 дек. 2014 вт 22:00
Ганновер-96
2 : 0
Аугсбург
16.12.2014 16 дек. 2014 вт 22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Ганновер-96
2
Аугсбург
0
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:30
Боруссия
0 : 1
Ганновер-96
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:30
минуты: 1' - 72'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия
0
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 72' / Германия. Бундеслига, 9 тур
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 16:30
Ганновер-96
0 : 3
Боруссия
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
0
Боруссия
3
был в запасе
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 16:30
Бавария
4 : 0
Ганновер-96
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Бавария
4
Ганновер-96
0
был в запасе
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 16:30
Штутгарт
1 : 0
Ганновер-96
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
1
Ганновер-96
0
был в запасе
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:00
Ганновер-96
1 : 0
Кельн
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
1
Кельн
0
был в запасе
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 16:30
Падерборн
2 : 0
Ганновер-96
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Падерборн
2
Ганновер-96
0
был в запасе
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 18:30
Ганновер-96
2 : 0
Гамбург
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
2
Гамбург
0
был в запасе