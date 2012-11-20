Видас Алундерис
№14
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Литва
Дата рождения
27 марта 1979 (42) года
Рост
185
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 14:30
Сибирь
3 : 1
Балтика
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Сибирь
3
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 18:00
Химки
0 : 0
Сибирь
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Химки
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
06.11.2012 06 нояб. 2012 вт 15:00
Сибирь
2 : 0
Сочи
06.11.2012 06 нояб. 2012 вт 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сибирь
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 19:00
Ротор
2 : 0
Сибирь
54'
54'
54'
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Ротор
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 15:00
Сибирь
1 : 0
Волгарь
21'
21'
21'
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сибирь
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 15:00
Сибирь
0 : 0
Спартак-Нальчик
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Сибирь
0
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 16:00
Сибирь
1 : 3
Урал
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сибирь
1
Урал
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 15:00
Сибирь
0 : 1
Уфа
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сибирь
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 20:00
Балтика
0 : 3
Сибирь
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
0
Сибирь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
07.08.2012 07 авг. 2012 вт 15:00
Сибирь
2 : 1
Химки
07.08.2012 07 авг. 2012 вт 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сибирь
2
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
31.07.2012 31 июля 2012 вт 18:00
Сочи
3 : 2
Сибирь
31.07.2012 31 июля 2012 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур