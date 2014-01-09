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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Майкл Брэдли
№4
Полузащитник
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Команда
Гражданство
США
Дата рождения
31 июля 1987 (33) года
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2013/2014
2012/2013
09.01.2014
09 янв. 2014
чт
20:00
Рома
1 : 0
Сампдория
09.01.2014
09 янв. 2014
чт
20:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
1
Сампдория
0
был в запасе