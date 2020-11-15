Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Килиан Мбаппе
Квинси Промес
Мануэль Нойер
Джером Боатенг
Эрлинг Браут Холанд
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Япония
Германия
Мальта
США
Нидерланды
Косово
Армения
Китай
Португалия
Ливерпуль
Фиорентина
Тоттенхэм
Реал
Манчестер Сити
Эйбар
Шальке-04
Барселона
Генк
Краснодар
Шахтер
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Геворг Казарян
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Маритиму
Гражданство
Армения
Дата рождения
5 апр. 1988 (33) года
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
20:00
Грузия
1 : 2
Армения
33'
33'
33'
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
20:00
33'
минуты: 1' - 77'
Лига наций. Лига С, 5 тур
Грузия
1
Армения
2
минуты: 1' - 77' / Лига наций. Лига С, 5 тур
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
Эстония
1 : 1
Армения
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
минуты: 58' - 90'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Эстония
1
Армения
1
минуты: 58' - 90' / Лига наций. Лига С, 4 тур