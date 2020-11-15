Геворг Казарян
№10
Полузащитник
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Команда
Маритиму
Гражданство
Армения
Дата рождения
5 апр. 1988 (33) года
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
Грузия
1 : 2
Армения
33'
33'
33'
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
33'
минуты: 1' - 77'
Лига наций. Лига С, 5 тур
Грузия
1
Армения
2
минуты: 1' - 77' / Лига наций. Лига С, 5 тур
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Эстония
1 : 1
Армения
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
минуты: 58' - 90'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Эстония
1
Армения
1
минуты: 58' - 90' / Лига наций. Лига С, 4 тур