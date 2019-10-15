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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Маркос Пиццелли
№9
Полузащитник
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Команда
Актобе
Гражданство
Армения
Дата рождения
3 нояб. 1984 (36) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2019
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
19:00
Финляндия
3 : 0
Армения
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Финляндия
3
Армения
0
был в запасе
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
21:45
Лихтенштейн
1 : 1
Армения
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Лихтенштейн
1
Армения
1
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 7 тур