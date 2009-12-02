Артавазд Карамян
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Армения
Дата рождения
14 нояб. 1979 (41) год
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.12.2009 02 дек. 2009 ср 23:05
Тимишоара
1 : 2
Аякс
02.12.2009 02 дек. 2009 ср 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Тимишоара
1
Аякс
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
Андерлехт
3 : 1
Тимишоара
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
минуты: 1' - 80'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Андерлехт
3
Тимишоара
1
минуты: 1' - 80' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
Тимишоара
0 : 0
Андерлехт
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Тимишоара
0
Андерлехт
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
Тимишоара
0 : 3
Динамо
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Тимишоара
0
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
Аякс
0 : 0
Тимишоара
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Аякс
0
Тимишоара
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур