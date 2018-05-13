Андреас Гранквист
№4
Защитник
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Команда
Хельсингборг
Гражданство
Швеция
Дата рождения
16 апр. 1985 (35) лет
Рост
192
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
Краснодар
1 : 1
Рубин
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
05.05.2018 05 мая 2018 сб 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Краснодар
05.05.2018 05 мая 2018 сб 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
СКА-Хабаровск
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
30.04.2018 30 апр. 2018 пн 19:00
Краснодар
2 : 0
Локомотив
7'
7'
7'
30.04.2018 30 апр. 2018 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Краснодар
2
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:30
ЦСКА
2 : 1
Краснодар
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
ЦСКА
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:00
Краснодар
3 : 0
Арсенал
90'
90'
90'
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Краснодар
3
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 16:30
Зенит
1 : 2
Краснодар
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Зенит
1
Краснодар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 19:00
Краснодар
1 : 1
Анжи
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Краснодар
1
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
17.03.2018 17 марта 2018 сб 16:30
Краснодар
0 : 1
Уфа
17.03.2018 17 марта 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
10.03.2018 10 марта 2018 сб 16:30
Динамо
0 : 0
Краснодар
50'
50'
50'
10.03.2018 10 марта 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
03.03.2018 03 марта 2018 сб 19:00
Краснодар
3 : 1
Ростов
03.03.2018 03 марта 2018 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Краснодар
3
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 16:30
Краснодар
3 : 2
Ахмат
58'
80'
58'
80'
58'
80'
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 16:30
58'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
3
Ахмат
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 11:30
Урал
0 : 1
Краснодар
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Урал
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 16:30
Краснодар
1 : 4
Спартак
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
1
Спартак
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Тосно
1
Краснодар
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 19:00
Краснодар
4 : 1
СКА-Хабаровск
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
4
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
23.10.2017 23 окт. 2017 пн 19:30
Локомотив
2 : 0
Краснодар
23.10.2017 23 окт. 2017 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
2
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 19:00
Краснодар
0 : 1
ЦСКА
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
29.09.2017 29 сент. 2017 пт 19:30
Арсенал
1 : 0
Краснодар
29.09.2017 29 сент. 2017 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 19:00
Краснодар
0 : 2
Зенит
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 19:00
Анжи
1 : 5
Краснодар
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Анжи
1
Краснодар
5
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур