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Хоккей
Материалы
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Баскетбол
Материалы
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Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Роман Кинаст
№42
Нападающий
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Команда
Штурм
Гражданство
Австрия
Дата рождения
29 марта 1984 (37) лет
Рост
190
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
06.08.2015
06 авг. 2015
чт
19:00
Рубин
1 : 1
Штурм
06.08.2015
06 авг. 2015
чт
19:00
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Рубин
1
Штурм
1
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
30.07.2015
30 июля 2015
чт
20:00
Штурм
2 : 3
Рубин
30.07.2015
30 июля 2015
чт
20:00
минуты: 63' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Штурм
2
Рубин
3
минуты: 63' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд