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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Эрвин Хоффер
№27
Нападающий
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Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
14 апр. 1987 (33) года
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
2010/2011
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 1
Хоффенхайм
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
2
Хоффенхайм
1
был в запасе
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
17:30
Байер
3 : 1
Айнтрахт
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
3
Айнтрахт
1
был в запасе
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
17:30
Вольфсбург
0 : 2
Айнтрахт
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вольфсбург
0
Айнтрахт
2
был в запасе
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
20:30
Айнтрахт
4 : 1
Вердер
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
4
Вердер
1
был в запасе
30.11.2012
30 нояб. 2012
пт
22:30
Фортуна
4 : 0
Айнтрахт
30.11.2012
30 нояб. 2012
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фортуна
4
Айнтрахт
0
был в запасе
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
17:30
Айнтрахт
4 : 2
Аугсбург
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
4
Аугсбург
2
был в запасе
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
17:30
Бавария
2 : 0
Айнтрахт
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Бавария
2
Айнтрахт
0
был в запасе
02.11.2012
02 нояб. 2012
пт
22:30
Айнтрахт
1 : 1
Гройтер Фюрт
02.11.2012
02 нояб. 2012
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1
Гройтер Фюрт
1
был в запасе
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
17:30
Штутгарт
2 : 1
Айнтрахт
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
2
Айнтрахт
1
был в запасе
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
16:30
Айнтрахт
3 : 1
Ганновер-96
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
16:30
минуты: 89' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3
Ганновер-96
1
минуты: 89' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
16:30
Боруссия
2 : 0
Айнтрахт
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
16:30
минуты: 87' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия
2
Айнтрахт
0
минуты: 87' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
16:30
Айнтрахт
2 : 1
Фрайбург
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
16:30
минуты: 1' - 54'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
2
Фрайбург
1
минуты: 1' - 54' / Германия. Бундеслига, 6 тур
25.09.2012
25 сент. 2012
вт
21:00
Айнтрахт
3 : 3
Боруссия
25.09.2012
25 сент. 2012
вт
21:00
минуты: 1' - 59'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Айнтрахт
3
Боруссия
3
минуты: 1' - 59' / Германия. Бундеслига, 5 тур
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
21:30
Нюрнберг
1 : 2
Айнтрахт
25'
25'
25'
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
21:30
25'
минуты: 21' - 86'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
1
Айнтрахт
2
минуты: 21' - 86' / Германия. Бундеслига, 4 тур
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
18:30
Айнтрахт
3 : 2
Гамбург
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
3
Гамбург
2
был в запасе
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 4
Айнтрахт
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
16:30
минуты: 85' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
0
Айнтрахт
4
минуты: 85' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
19:30
Айнтрахт
2 : 1
Байер
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт
2
Байер
1
был в запасе