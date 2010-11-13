Юмит Коркмаз
№55
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
17 сент. 1985 (35) лет
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 17:30
Вердер
0 : 0
Айнтрахт
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
0
Айнтрахт
0
был в запасе
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 16:30
Айнтрахт
2 : 0
Нюрнберг
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
2
Нюрнберг
0
был в запасе
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 21:00
Байер
2 : 1
Айнтрахт
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Байер
2
Айнтрахт
1
был в запасе
17.09.2010 17 сент. 2010 пт 21:30
Айнтрахт
0 : 1
Фрайбург
17.09.2010 17 сент. 2010 пт 21:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
0
Фрайбург
1
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 16:30
Ганновер-96
2 : 1
Айнтрахт
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 16:30
минуты: 65' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
2
Айнтрахт
1
минуты: 65' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур