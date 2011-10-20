Юрген Заумель
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
8 сент. 1984 (36) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 20:00
Штурм
0 : 2
Андерлехт
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Штурм
0
Андерлехт
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
АЕК
1 : 2
Штурм
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
минуты: 56' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
АЕК
1
Штурм
2
минуты: 56' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур