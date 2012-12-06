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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Маркус Кацер
№14
Защитник
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Команда
Адмира
Гражданство
Австрия
Дата рождения
11 дек. 1979 (41) год
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2010/2011
2009/2010
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
Рапид
1 : 0
Металлист
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Рапид
1
Металлист
0
был в запасе
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
Русенборг
3 : 2
Рапид
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Русенборг
3
Рапид
2
был в запасе
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
Байер
3 : 0
Рапид
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Байер
3
Рапид
0
был в запасе
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
Рапид
0 : 4
Байер
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Рапид
0
Байер
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
Металлист
2 : 0
Рапид
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Металлист
2
Рапид
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
Рапид
1 : 2
Русенборг
65'
65'
65'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
65'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Рапид
1
Русенборг
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур