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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Себастьян Предль
№4
Защитник
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Команда
Удинезе
Гражданство
Австрия
Дата рождения
21 июня 1987 (33) года
Рост
194
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
англия. премьер-лига
отбор че-2020
англия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
Удинезе
-:-
Торино
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
-
Торино
-
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
21:45
Удинезе
0 : 1
Рома
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
0
Рома
1
был в запасе
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
19:00
Удинезе
0 : 2
Специя
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
0
Специя
2
был в запасе