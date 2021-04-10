Себастьян Предль
№4
Защитник
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Команда
Удинезе
Гражданство
Австрия
Дата рождения
21 июня 1987 (33) года
Рост
194
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 21:45
Удинезе
-:-
Торино
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
-
Торино
-
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 21:45
Удинезе
0 : 1
Рома
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
0
Рома
1
был в запасе
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 19:00
Удинезе
0 : 2
Специя
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
0
Специя
2
был в запасе