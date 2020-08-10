Рамазан Озкан
№28
Вратарь
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Команда
Байер
Гражданство
Австрия
Дата рождения
28 июня 1984 (36) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.08.2020 10 авг. 2020 пн 22:00
Интер
2 : 1
Байер
10.08.2020 10 авг. 2020 пн 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Интер
2
Байер
1
был в запасе
06.08.2020 06 авг. 2020 чт 19:55
Байер
1 : 0
Рейнджерс
06.08.2020 06 авг. 2020 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Байер
1
Рейнджерс
0
был в запасе
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
Рейнджерс
1 : 3
Байер
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рейнджерс
1
Байер
3
был в запасе
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Порту
1 : 3
Байер
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Порту
1
Байер
3
был в запасе
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
Байер
2 : 1
Порту
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Байер
2
Порту
1
был в запасе