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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Рамазан Озкан
№28
Вратарь
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Команда
Байер
Гражданство
Австрия
Дата рождения
28 июня 1984 (36) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
германия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
10.08.2020
10 авг. 2020
пн
22:00
Интер
2 : 1
Байер
10.08.2020
10 авг. 2020
пн
22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Интер
2
Байер
1
был в запасе
06.08.2020
06 авг. 2020
чт
19:55
Байер
1 : 0
Рейнджерс
06.08.2020
06 авг. 2020
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Байер
1
Рейнджерс
0
был в запасе
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
Рейнджерс
1 : 3
Байер
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рейнджерс
1
Байер
3
был в запасе
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Порту
1 : 3
Байер
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Порту
1
Байер
3
был в запасе
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Байер
2 : 1
Порту
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Байер
2
Порту
1
был в запасе