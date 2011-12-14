Тим де Клер
№19
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
8 нояб. 1975 (45) лет
Рост
183
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 23:05
Стяуа
3 : 1
АЕК
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стяуа
3
АЕК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 21:00
АЕК
2 : 1
Маккаби
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АЕК
2
Маккаби
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 23:05
Шальке-04
0 : 0
АЕК
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Шальке-04
0
АЕК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 20:00
АЕК
0 : 5
Шальке-04
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АЕК
0
Шальке-04
5
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
АЕК
1 : 1
Стяуа
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
АЕК
1
Стяуа
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
Маккаби
1 : 0
АЕК
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Маккаби
1
АЕК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур