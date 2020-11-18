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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Юрий Логвиненко
№24
Полузащитник
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Команда
Ротор
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
22 июля 1988 (32) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
18:00
Казахстан
1 : 2
Литва
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 6 тур
Казахстан
1
Литва
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 6 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
20:00
Албания
3 : 1
Казахстан
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
20:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 5 тур
Албания
3
Казахстан
1
был в запасе