Юрий Логвиненко
№24
Полузащитник
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Команда
Ротор
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
22 июля 1988 (32) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 18:00
Казахстан
1 : 2
Литва
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 6 тур
Казахстан
1
Литва
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 6 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
Албания
3 : 1
Казахстан
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 5 тур
Албания
3
Казахстан
1
был в запасе